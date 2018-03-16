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Пишнотіла Ешлі Грем у приспущеному бікіні показала целюліт (ФОТО)
16.03.2018 01:43
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Популярна плюс-сайз модель Ешлі Грем днями провела чергову фотозйомку бікіні з колекції Swimsuits For All. Зірка позувала на пляжі у різноманітних купальниках, демонструючи пишну фігуру і добрячий целюліт на стегнах.

Втім, на цьому зйомка не закінчилася - на пляжі саме перебували футболісти лондонського клубу"Вест Хем Юнайтед" Енді Керролл та Марк Нобле, а також Арон Кроссвелл англійський футболіст, нападник футбольного клубу, які буквально не могли відвети поглядів від дітей.

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