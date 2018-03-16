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Катя Осадча здивувала вбранням з чорним корсетом (ФОТО)
16.03.2018 07:39
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Відома телеведуча Катя Осадча після сонячного вікенду у Стамбулі, повернулася до Києва і починає інтригувати шанувальників світлинами з нових зйомок.

Так, напередодні в Інстаграмі зірки з'явилося фото, на якому Катя позує у яскраво-рожевому гольфі та чорному корсеті з вишитим написом "Я пташка". Образ Катя доповнила голубим беретом.

"Перша зйомка на сьогодні - done!", - прокоментувала Катя.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Бер 2018 р. о 2:50 PDT


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