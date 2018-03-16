|"Разом працюємо!": Оля Полякова похвалилася донькою Машею (ФОТО)
|16.03.2018 19:53
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Відома співачка Оля Полякова, яка минулого тижня презентувала кліп на пісню "Мама", де разом з нею знялися доньки Аліса та Маша, а також її матуся, заінтригувала шанувальників світлиною зі старшою донькою.
У Інстаграмі зіркової матусі з'явилося яскраве селфі, на якому Полякова позує з Машею. Шанувальники вкотре відмітили, що донька дуже схожа на Олю, але найбільше заінтригував їх підпис - "Уже разом працюємо!". Невже варто очікувати продовження "сімейного підряду"?
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