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"Разом працюємо!": Оля Полякова похвалилася донькою Машею (ФОТО)
16.03.2018 19:53
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Відома співачка Оля Полякова, яка минулого тижня презентувала кліп на пісню "Мама", де разом з нею знялися доньки Аліса та Маша, а також її матуся, заінтригувала шанувальників світлиною зі старшою донькою.

У Інстаграмі зіркової матусі з'явилося яскраве селфі, на якому Полякова позує з Машею. Шанувальники вкотре відмітили, що донька дуже схожа на Олю, але найбільше заінтригував їх підпис - "Уже разом працюємо!". Невже варто очікувати продовження "сімейного підряду"?

Допис, поширений Olga Poliakova (@polyakovamusic) 13 Бер 2018 р. о 9:42 PDT


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