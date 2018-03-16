|Пікантна киця: Віра Брежнєва похизувалася леопардовим пальто (ФОТО)
|16.03.2018 22:49
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Відома співачка Віра Брежнєва не лише співає - вона також час від часу стає обличчям модних брендів та з'являється у стильних фотосесіях: наприклад, минулого місяця зірка за допомогою селфі "прорекламувала" колекцію від Каті Сільченко, а днями поділилася яскравим та стильним фото.
На світлині 36-річна співачка позує у срібній сукні з пайєток та у леопардовому пальто з хутром на комірі.
"Як же хочеться вже тепла і зняти верхній одяг", - прокоментувала фото Брежнєва.
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