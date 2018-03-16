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Monatik під час концерту у Мінську гепнувся зі сцени (ВІДЕО)
16.03.2018 23:32
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Після гастролей США відомий співак і тренер "Голосу країни. Діти" Monatik вирушив підкорювати серця шанувальників у Білорусі, втім, без курйозного моменту не обійшлося.

Відео з виступу співак виклав на своїй сторінці в Інстаграмі і на ролику видно, як виконавець у білому вбранні йде перед шанувальниками сценою і несподівано заточується на східцях та падає.

"Це було "сногсшибательно", - з гумором коментує співак.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 15 Бер 2018 р. о 12:18 PDT


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