|Monatik під час концерту у Мінську гепнувся зі сцени (ВІДЕО)
|16.03.2018 23:32
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Після гастролей США відомий співак і тренер "Голосу країни. Діти" Monatik вирушив підкорювати серця шанувальників у Білорусі, втім, без курйозного моменту не обійшлося.
Відео з виступу співак виклав на своїй сторінці в Інстаграмі і на ролику видно, як виконавець у білому вбранні йде перед шанувальниками сценою і несподівано заточується на східцях та падає.
"Це було "сногсшибательно", - з гумором коментує співак.
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