|Вагітну Джамалу назвали "Жінкою року" (ФОТО)
|17.03.2018 07:32
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Співачка, переможниця "Євробачення-2016" та тренер "Голосу країни" - тепер до всіх звань Джамала додала титул "Жінки року", яким її нагородили шанувальники та відомий український глянець "Единственная".
Церемонія нагородження відбулася 15 березня, а вже напередодні зірка виклала світлину з нагородою та відеоподяку фанам у своєму Інстаграмі.
"якую журналу «Единственная» за нагороду «Жінка України 2018» та натхнення!!! Дякую моїм фанам, що голосували за мене", - написала вагітна зірка.
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