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Вагітну Джамалу назвали "Жінкою року" (ФОТО)
17.03.2018 07:32
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Співачка, переможниця "Євробачення-2016" та тренер "Голосу країни" - тепер до всіх звань Джамала додала титул "Жінки року", яким її нагородили шанувальники та відомий український глянець "Единственная".

Церемонія нагородження відбулася 15 березня, а вже напередодні зірка виклала світлину з нагородою та відеоподяку фанам у своєму Інстаграмі.

"якую журналу «Единственная» за нагороду «Жінка України 2018» та натхнення!!! Дякую моїм фанам, що голосували за мене", - написала вагітна зірка.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Бер 2018 р. о 12:31 PDT


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