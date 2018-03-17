|Тіна Кароль і Надя Дорофеєва здивували однаковими прозорими сукнями (ФОТО)
|17.03.2018 08:57
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Модні битви продовжуються - цього разу під прицілом шанувальників опинились співачки Тіна Кароль та Надя Дорофеєва, які виявилися прихильницями вбрання від Dafna May.
Так, у прозорій сукні темно-сірого відтінку Надя Дорофеєва з'явилася на Нью-Йоркському тижні моди. Вбрання зірка доповнила стильними джинсами та топом.
А от Тіна Кароль обрали вишневий відтінок і у пікантному вбранні постала перед фанами у новому кліпі "Дика вода", який представила під час прем'єри фільму "Інтонації".
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