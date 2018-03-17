Погода, Новости, загрузка...
Тіна Кароль і Надя Дорофеєва здивували однаковими прозорими сукнями (ФОТО)
17.03.2018 08:57
0027_434.jpg (15.53 Kb)

Модні битви продовжуються - цього разу під прицілом шанувальників опинились співачки Тіна Кароль та Надя Дорофеєва, які виявилися прихильницями вбрання від Dafna May.

Так, у прозорій сукні темно-сірого відтінку Надя Дорофеєва з'явилася на Нью-Йоркському тижні моди. Вбрання зірка доповнила стильними джинсами та топом.

А от Тіна Кароль обрали вишневий відтінок і у пікантному вбранні постала перед фанами у новому кліпі "Дика вода", який представила під час прем'єри фільму "Інтонації".


3413_232d.jpg (30.08 Kb)4291_232.jpg (.19 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить