



Леся Нікітюк після того, як навесні минулого року покинула шоу "Орел и Решка", встигла пройти навчання у варшавській бізнес-школі, знайти нареченого і повернутися на телебачення у шоу з Сергієм Притулою "Хто зверху?", але як виявилося, на цьому досягнення зірки не зупиняються.



Так, у своєму Інстаграмі Леся поділилася фото, на якому позує у чорній стильній блузі з відвертим декольте та у окулярах, через які фани поспішили охрестити улюбленицю "вчителькою".



"Ділюся планами... 1. Почала качати горіх за допомогою резинок. 2. Тиждень не займалась китайською, качала попу. Але потім зрозуміла...що якщо не продовжу вчитись...буде моєму китайському ПОПА", - здивувала зірка фанів.



Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 15 Бер 2018 р. о 12:24 PDT

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