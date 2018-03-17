



Телеканал 1+1 вже не перший раз втілює за допомогою глядачів дитячі мрії - цього разу за допомогою небайдужих 9-річна киянка Вероніка, яка прикута до візка та пережила вже кілька операцій, змогла побачитися з кумирами - Надею Дорофеєвою та Позитивом і навіть заспівати з ними пісню!



Дівчинка отримала від "Время и Стекло" особисте запрошення на концерт у Броварах і навіть відвідала перукарський салон, де з неї зробили справжню красуню.



Пізніше, вже на концерті, Вероніка не лише заспівала з кумирами, але й завітала до них за куліси, де сфотографувалася з Дорофеєвою та Позитивом і отримала автограф.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура вже дорофеєвою кумирами вероніка позитивом Теги: події