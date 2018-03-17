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Надя Дорофеєва і Позитив заспівали з дівчинкою на іванлідному візку (ФОТО)
17.03.2018 16:39
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Телеканал 1+1 вже не перший раз втілює за допомогою глядачів дитячі мрії - цього разу за допомогою небайдужих 9-річна киянка Вероніка, яка прикута до візка та пережила вже кілька операцій, змогла побачитися з кумирами - Надею Дорофеєвою та Позитивом і навіть заспівати з ними пісню!

Дівчинка отримала від "Время и Стекло" особисте запрошення на концерт у Броварах і навіть відвідала перукарський салон, де з неї зробили справжню красуню.

Пізніше, вже на концерті, Вероніка не лише заспівала з кумирами, але й завітала до них за куліси, де сфотографувалася з Дорофеєвою та Позитивом і отримала автограф.

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