|Надя Дорофеєва і Позитив заспівали з дівчинкою на іванлідному візку (ФОТО)
|17.03.2018 16:39
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Телеканал 1+1 вже не перший раз втілює за допомогою глядачів дитячі мрії - цього разу за допомогою небайдужих 9-річна киянка Вероніка, яка прикута до візка та пережила вже кілька операцій, змогла побачитися з кумирами - Надею Дорофеєвою та Позитивом і навіть заспівати з ними пісню!
Дівчинка отримала від "Время и Стекло" особисте запрошення на концерт у Броварах і навіть відвідала перукарський салон, де з неї зробили справжню красуню.
Пізніше, вже на концерті, Вероніка не лише заспівала з кумирами, але й завітала до них за куліси, де сфотографувалася з Дорофеєвою та Позитивом і отримала автограф.
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