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Кім Кардашьян хрестила дітей в Вірменії (Фото)
08.10.2019 21:57
Кім і Кортні з дітьми прилетіли до Вірменії. І не просто так! Як повідомляє портал DailyMail, там зірки таємно хрестили своїх дітей в монастирі Першопрестольний Святий Ечміадзін в місті Вагаршапате.

За словами батька Ваграма Мелія, «спеціальної церемонії вони не влаштовували - просто прибутку, як і всі, до призначеного заздалегідь часу».

А в Мережі пізніше з'явилися фотографії Кім, коли вона виходила з дітьми з готелю, і одягнені Норт, Чикаго і Сейнт були в білі костюми.

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Також стало відомо, які імена діти отримали при хрещенні! Так, молодший син Кім і Каньє Псалм став Варданом, Чикаго - Ашхен, а Сейнт - Григором.

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