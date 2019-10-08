|Кім Кардашьян хрестила дітей в Вірменії (Фото)
|08.10.2019 21:57
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За словами батька Ваграма Мелія, «спеціальної церемонії вони не влаштовували - просто прибутку, як і всі, до призначеного заздалегідь часу».
А в Мережі пізніше з'явилися фотографії Кім, коли вона виходила з дітьми з готелю, і одягнені Норт, Чикаго і Сейнт були в білі костюми.
Також стало відомо, які імена діти отримали при хрещенні! Так, молодший син Кім і Каньє Псалм став Варданом, Чикаго - Ашхен, а Сейнт - Григором.
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