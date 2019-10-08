У серпні стало відомо: принц Вільям і Кейт Міддлтон розпорядилася виключити імена Гаррі і Меган з назви їх загального благодійного фонду! І це тільки підігріло чутки про давню ворожнечу між королівськими сім'ями.



Але, здається, вони налагодили відносини: Вільям, Кейт, Гаррі і Меган взяли судьба в озвучці ролика, присвяченого психічному здоров'ю, який транслюватиметься великими мовними каналами Великобританії. Це відео дає старт і кампанії Public Health England, в рамках якої людям допомагатимуть справлятися з психологічними проблемами.



«Коли вони почули про це, всі четверо дуже захотіли взяти судьба, - поділилося джерело, наближене до палацу. - Це дійсно позитивний проект, і всі четверо сподіваються, що він буде мати величезний вплив на людей».





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