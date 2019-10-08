Погода, Новости, загрузка...
Помирилися? Вільям і Кейт Міддлтон знову працюють з Гаррі і Меган Маркл
08.10.2019 22:52
У серпні стало відомо: принц Вільям і Кейт Міддлтон розпорядилася виключити імена Гаррі і Меган з назви їх загального благодійного фонду! І це тільки підігріло чутки про давню ворожнечу між королівськими сім'ями.

Але, здається, вони налагодили відносини: Вільям, Кейт, Гаррі і Меган взяли судьба в озвучці ролика, присвяченого психічному здоров'ю, який транслюватиметься великими мовними каналами Великобританії. Це відео дає старт і кампанії Public Health England, в рамках якої людям допомагатимуть справлятися з психологічними проблемами.

«Коли вони почули про це, всі четверо дуже захотіли взяти судьба, - поділилося джерело, наближене до палацу. - Це дійсно позитивний проект, і всі четверо сподіваються, що він буде мати величезний вплив на людей».


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 