Хейлі і Джастін Бібер свої відносини ніколи не приховували: цілуються прямо перед папараці і постять Stories з ліжка. Але весільну церемонію вони вирішили зробити абсолютно секретною! Настільки, що Хейлі довелося йти до вівтаря в величезному білому кубі, щоб папараці не розсекретили її плаття завчасно. А гостей, за чутками, настійно просили «забути про телефон на цей вечір», тому навіть фотографій з вечірки немає.



І тільки сьогодні Хейлі і Джастін вперше опублікували весільні знімки. І на них місіс Бібер повністю показала наряд! Його створив на замовлення Верджіл Абло. І напис «Поки смерть не розлучить нас» на шлейфі - це геніально!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 7 Жов 2019 р. о 2:02 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 7 Жов 2019 р. о 1:53 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 7 Жов 2019 р. о 1:48 PDT

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