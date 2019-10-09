Хейлі Бібер вперше показала свою весільну сукню (Фото)
09.10.2019 00:26
Хейлі і Джастін Бібер свої відносини ніколи не приховували: цілуються прямо перед папараці і постять Stories з ліжка. Але весільну церемонію вони вирішили зробити абсолютно секретною! Настільки, що Хейлі довелося йти до вівтаря в величезному білому кубі, щоб папараці не розсекретили її плаття завчасно. А гостей, за чутками, настійно просили «забути про телефон на цей вечір», тому навіть фотографій з вечірки немає.
І тільки сьогодні Хейлі і Джастін вперше опублікували весільні знімки. І на них місіс Бібер повністю показала наряд! Його створив на замовлення Верджіл Абло. І напис «Поки смерть не розлучить нас» на шлейфі - це геніально!
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Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)