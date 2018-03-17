|Неочікувано: "Холостяк" привів на проект нову дівчину (ФОТО)
|17.03.2018 20:24
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Минулого тижня стартував восьмий сезон популярного шоу "Холостяк", головним героєм якого цього разу став співак Рожден Анусі. У першому випуску Рожден роздав троянди дівчатам, з якими хотів би продовжити спілкування, втім, напередодні до 14-тьох красунь приєдналася ще одна, яку співак запросив особисто.
Як виявилося, на першому ефірі не змогла бути присутньою Анастасія, яка написала особисте повідомлення Рождену, пояснивши, що у цей день - день народження її сина, тож вона розставила пріоритети і попросила вибачення за відсутність.
Анусі така тактика припала до смаку, тож він подзвонив дівчині і напередодні навіть особисто приїхав до неї додому, щоб забрати на шоу.
Про Анастасію відомо те, що дівчина навчається на 5 курсі менеджменту і виховує 4-річного сина.
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