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Дженніфер Еністон заговорила про продовження серіалу "Друзі"
09.10.2019 05:57
Дженніфер Еністон стала гостею радіо-передачі Говарда Стерна. Говорили, в основному, про особисте життя актриси і, звичайно, про серіал «Друзі».

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Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)



Так, ведучий жартома запропонував Еністон «познайомити її з ким-небудь симпатичним», і зірка категорично відмовилася!

«Не зараз, я дуже-дуже зайнята. І взагалі, мені не подобається, коли мене з кимось намагаються звести, я це просто ненавиджу. На побаченнях наосліп я відчуваю себе ніяково».

Говард тут же поцікавився:

«Тобі подобається бути самотньою?»

І Дженніфер без роздумів сказала: «Так».

А ще Еністон розповіла, що недавно весь каст серіалу обідав вдома у Кортні Кокс (і це велика удача, адже актори довго не могли узгодити графіки для зустрічі):

«Ми багато сміялися».

Актриса також додала, що всі вони дуже сумують за зйомками і один за одним:

«Я була б нічим, якби не «Друзі».

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