|Дженніфер Еністон заговорила про продовження серіалу "Друзі"
|09.10.2019 05:57
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Так, ведучий жартома запропонував Еністон «познайомити її з ким-небудь симпатичним», і зірка категорично відмовилася!
«Не зараз, я дуже-дуже зайнята. І взагалі, мені не подобається, коли мене з кимось намагаються звести, я це просто ненавиджу. На побаченнях наосліп я відчуваю себе ніяково».
Говард тут же поцікавився:
«Тобі подобається бути самотньою?»
І Дженніфер без роздумів сказала: «Так».
А ще Еністон розповіла, що недавно весь каст серіалу обідав вдома у Кортні Кокс (і це велика удача, адже актори довго не могли узгодити графіки для зустрічі):
«Ми багато сміялися».
Актриса також додала, що всі вони дуже сумують за зйомками і один за одним:
«Я була б нічим, якби не «Друзі».
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