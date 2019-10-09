Дженніфер Еністон стала гостею радіо-передачі Говарда Стерна. Говорили, в основному, про особисте життя актриси і, звичайно, про серіал «Друзі».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 6 Жов 2019 р. о 12:05 PDT



Так, ведучий жартома запропонував Еністон «познайомити її з ким-небудь симпатичним», і зірка категорично відмовилася!



«Не зараз, я дуже-дуже зайнята. І взагалі, мені не подобається, коли мене з кимось намагаються звести, я це просто ненавиджу. На побаченнях наосліп я відчуваю себе ніяково».



Говард тут же поцікавився:



«Тобі подобається бути самотньою?»



І Дженніфер без роздумів сказала: «Так».



А ще Еністон розповіла, що недавно весь каст серіалу обідав вдома у Кортні Кокс (і це велика удача, адже актори довго не могли узгодити графіки для зустрічі):



«Ми багато сміялися».



Актриса також додала, що всі вони дуже сумують за зйомками і один за одним:



«Я була б нічим, якби не «Друзі».

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