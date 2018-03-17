|Катя Осадча продемонструвала ідеальну фігуру у напівпрозорій сукні (ФОТО)
|17.03.2018 21:54
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Відома телеведуча Катя Осадча часто тішить шанувальників стильними образами, втім, майже ніколи - відвертими чи пікантними. Напередодні зірка "зламала" традицію і опублікувала світлину з чергового відряжження, на якій позує у стильній сукні.
Пишна чорна спідниця з оборками і напівпрозорий топ Осадча доповнила чорними черевичками з картатими бантами і білим обручем. Шанувальники відмітили, що у зірки неймовірно струнка і приваблива фігура - не забуваймо, Катя - мама двох синів!
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