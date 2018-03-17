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Екс-наречена Козловського здивувала пікантним декольте (ФОТО)
17.03.2018 23:15
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Колишня наречена співака Віталія Козловського, екс-"холостячка" Раміна Есхакзай лише нещодавно насолоджувалася відпочинком біля океану, як вже повернулася з відпустки і стала зіркою пікантної фотосесії у Росії, судячи з хештегів.

На світлинах зірка, яка до слова, змінила зачіску і тепер хизується каре, позує у чорній сукні з відвертим декольте, демонструючи пишні принади.

"Сьогодні цілий день копирсалася на #youtube, доробляли перший випуск «Ходять чутки», в результаті зіпсувала все відео, доведеться переробляти", - пожалілась Раміна фанам.

Допис, поширений Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) 15 Бер 2018 р. о 9:38 PDT


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