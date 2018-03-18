|Найтовстіша у світі модель шокувала оголеним виглядом (ФОТО)
|18.03.2018 01:33
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Американська модель плюс-сайз Тесс Холлідей неодноразово шокує своїх шанувальників неймовірно пікантними світлинами, на яких демонструє пишне тіло. Так, напередодні, зокрема, зірка поділилась черговим фото, яке потім її коханий Нік поставив як заставку телефону.
"Якщо твій партнер не пишається тобою нинішньою - не такою, якою ти була 5 років тому і мінус 40 фунтів, а сьогоднішньою - він не заслуговує твого часу та уваги", - написав Нік у своєму Instagram.
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