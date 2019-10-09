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Друг принца Гаррі захистив Меган Маркл від преси
09.10.2019 07:48
Герцоги Сассекські в черговий раз удостоїлися підвищеної уваги громадськості. 42-річний Начо Фігерас підтримав 38-річну Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі.

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Аргентинський гравець в поло стверджував, що представники британської монархії страждають незаслужено. Начо прийшов в студію популярного американського шоу Еллен Дедженерес і заявив, що проти Меган Маркл ведеться «невпинна пропаганда». Спортсмен, що входить в список кращих гравців в поло на планеті, на протязі багатьох років є близьким другом принца Гаррі. У своєму акаунті Instagram спортсмен поділився фрагментом шоу Ellen. Він висловив подяку ведучій за те, що вона не бере участі в цькуванні колишньої актриси, на відміну від безлічі її «колег по цеху».

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Допис, поширений Ignacio Figueras (@nachofigueras)



Найскладніше, на думку Начо, доводиться Меган, яка страждає від постійних атак британської преси. Фігерас закликав публіку ставитися з розумінням і бути добрішими до герцогині.

«Вона відмовилася від усього, що було в її житті, заради людини, яку полюбила. Вони (Меган і Гаррі) намагаються робити цей світ кращим. Тому ми повинні підтримувати і допомагати, а не нападати на них. Давайте будемо добрі один до одного», - сказав Начо.

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