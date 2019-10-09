|Друг принца Гаррі захистив Меган Маркл від преси
|09.10.2019 07:48
|
Аргентинський гравець в поло стверджував, що представники британської монархії страждають незаслужено. Начо прийшов в студію популярного американського шоу Еллен Дедженерес і заявив, що проти Меган Маркл ведеться «невпинна пропаганда». Спортсмен, що входить в список кращих гравців в поло на планеті, на протязі багатьох років є близьким другом принца Гаррі. У своєму акаунті Instagram спортсмен поділився фрагментом шоу Ellen. Він висловив подяку ведучій за те, що вона не бере участі в цькуванні колишньої актриси, на відміну від безлічі її «колег по цеху».
Найскладніше, на думку Начо, доводиться Меган, яка страждає від постійних атак британської преси. Фігерас закликав публіку ставитися з розумінням і бути добрішими до герцогині.
«Вона відмовилася від усього, що було в її житті, заради людини, яку полюбила. Вони (Меган і Гаррі) намагаються робити цей світ кращим. Тому ми повинні підтримувати і допомагати, а не нападати на них. Давайте будемо добрі один до одного», - сказав Начо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями