Герцоги Сассекські в черговий раз удостоїлися підвищеної уваги громадськості. 42-річний Начо Фігерас підтримав 38-річну Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі.







Аргентинський гравець в поло стверджував, що представники британської монархії страждають незаслужено. Начо прийшов в студію популярного американського шоу Еллен Дедженерес і заявив, що проти Меган Маркл ведеться «невпинна пропаганда». Спортсмен, що входить в список кращих гравців в поло на планеті, на протязі багатьох років є близьким другом принца Гаррі. У своєму акаунті Instagram спортсмен поділився фрагментом шоу Ellen. Він висловив подяку ведучій за те, що вона не бере участі в цькуванні колишньої актриси, на відміну від безлічі її «колег по цеху».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ignacio Figueras (@nachofigueras) 3 Жов 2019 р. о 10:57 PDT



Найскладніше, на думку Начо, доводиться Меган, яка страждає від постійних атак британської преси. Фігерас закликав публіку ставитися з розумінням і бути добрішими до герцогині.



«Вона відмовилася від усього, що було в її житті, заради людини, яку полюбила. Вони (Меган і Гаррі) намагаються робити цей світ кращим. Тому ми повинні підтримувати і допомагати, а не нападати на них. Давайте будемо добрі один до одного», - сказав Начо.





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