|Які великі! Alyosha показала рідкісне фото з підрослими синами (ФОТО)
|18.03.2018 10:36
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Відома співачка Альоша часто показує у мережі фото з чоловіком Тарасом Тополею, втім, світлини двох їхніх синів - Романа та Марка - з'являються в Інстаграмі неймовірно рідко, тому й викликають серед фанів неймовірний захват.
Напередодні зірка показала селфі з хлопчиками, доповнивши хештегом "мамині будні".
"Веселий ранок з маленькими феромонами", - підписала фото Альоша.
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