|Альбіна Джанабаєва продемонструвала ідеальну фігуру у бікіні (ФОТО)
|18.03.2018 15:37
|
Екс-"віагрянка" Альбіна Джанабаєва вирішила влаштувати собі спекотний вікенд посеред прохолодної весни, тож кілька днів поспіль шанувальники мали змогу насолоджуватися відео та фото щасливої зірки на сонячному пляжі в Дубаї.
У своєму Інстаграмі Джанабаєва поділилася світлинами, на яких позує у чорному закритому купальнику та пікантному бікіні, демонструючи неймовірно красиву та струнку фігуру і підтягнутий животик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями