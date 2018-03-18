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Альбіна Джанабаєва продемонструвала ідеальну фігуру у бікіні (ФОТО)
18.03.2018 15:37
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Екс-"віагрянка" Альбіна Джанабаєва вирішила влаштувати собі спекотний вікенд посеред прохолодної весни, тож кілька днів поспіль шанувальники мали змогу насолоджуватися відео та фото щасливої зірки на сонячному пляжі в Дубаї.

У своєму Інстаграмі Джанабаєва поділилася світлинами, на яких позує у чорному закритому купальнику та пікантному бікіні, демонструючи неймовірно красиву та струнку фігуру і підтягнутий животик.

Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 14 Бер 2018 р. о 4:55 PDT


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