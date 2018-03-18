|"Крихітка на мільйон": Катя Осадча влаштувала фотосесію з Porsche (ФОТО)
|18.03.2018 16:58
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Схоже, що наступний випуск "Світського життя" стане цікавим усім чоловікам, які зазвичай не полюбляють плітки про життя зірок, адже Катя Осадча заінтригувала фото зі стильного салону автомобілей Porsche.
На світлині зірка позує у чорному кмбінезоні з оголеним плечем на фоні яскраво-жовтого авто.
"Крихітка на мільйон, не дівочі радощі) 700 кінських сил, карбоновий капот і дах і коліівірррр ❤️ колись і в мене буде таке авто :)", - пообіцяла Катя у дописі.
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