|Потовстіла: Оля Полякова вжахнула ногами у чоботах-панчохах (ФОТО)
|18.03.2018 17:40
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Відома співачка Оля Полякова ось уже четвертий сезон поспіль тренує команди у шоу "Ліга сміху" і кожна поява зірки - чергова демонстрація все більш яскравого та суперечливого образу.
Напередодні, під час запису ефіру, Полякова опублікувала у себе на сторінці світлину, на якій позує у яскравій міні-сукні, яку доповнила сивою перукою та яскраво-фіолетовими панчохами-ботфортами. Таке вбрання явно не прикрашає зірку, а навпаки - додає зайвих кілограмів.
"Ой, потовстішала", "Не найкращий образ", "Поправилась, чи що?", - пишуть фани.
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