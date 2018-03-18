|Маша Єфросиніна розсмішила шанувальників маленьким сином (ФОТО)
|18.03.2018 18:43
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Відома телеведуча та актриса Маша Єфросиніна довший час не ділилася з шанувальниками родинними фото, адже була далеко в горах - у Карпатах наприкінці зими відбулися зйомки українського фільму-казки, який вийде на екрани у грудні цього року.
Втім, зараз Маша повернулася додому і напередодні потішила фанів фото маленького сина Олександра. На світлині хлопчик закутаний у тепле вбрання гуляє по засніженому місту.
"Пішов за підсніжниками", - пожартувала зірка.
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