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Маша Єфросиніна розсмішила шанувальників маленьким сином (ФОТО)
18.03.2018 18:43
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Відома телеведуча та актриса Маша Єфросиніна довший час не ділилася з шанувальниками родинними фото, адже була далеко в горах - у Карпатах наприкінці зими відбулися зйомки українського фільму-казки, який вийде на екрани у грудні цього року.

Втім, зараз Маша повернулася додому і напередодні потішила фанів фото маленького сина Олександра. На світлині хлопчик закутаний у тепле вбрання гуляє по засніженому місту.

"Пішов за підсніжниками", - пожартувала зірка.

Ушёл за подснежниками #мойАлександр #17марта

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 17 Бер 2018 р. о 5:13 PDT


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