Александр Лозовский: Настоящие чувства сегодня не в тренде Композитор, поэт, гитарист Александр Лозовский подготовил весенний дар для своих слушателей. Новый трек был представлен 7 марта. Песня "Ой, за рікою", рассказывает Александр, неожиданно родилась ранней весной и какое-то время ждала своего выхода в свет. "Эта песня о мечте, о любви, той, про которую сейчас ка-то все умалчивают, словно по настоящему любить - это ка-бы несовременно. Настоящие чувства , можно сказать , сегодня "не в тренде". А вот лично для меня - любовь это звезда, что указывает путь, чувство, которое вдохновляет и делает нас лучше. Пусть эта песня станет подарком для нашей прекрасной половины человечества с пожеланиями весеннего настроения и романтики. И помните! Ваша любовь летит к вам, просто дождитесь, любимые! «Ой за рікою» записана в студии з Kaska records в дуете с Ириной Скрыпниковой, из «MAVKA», а также:Ударные- Анатолий Шмаргун;Гитары - Александр Лозовский;Клавишные - Сергей Тягнирядно;Альт - Владислав Осадчий;Виолончель - Сергей Петров;Аранжировка струнних - Валентин Корниєнко;Запись - Анатолий Шмаргун (студия Kaska records);Редакция - Сергій Тягнирядно (студия Crystal Sound);Сведение и мастеринг - Юрий Смалиус (студия Britrecords)На сегодня Александр Лозовский не прерывает насыщенный концертный график , так как является участником сразу двух групп - Арсена Мирзояна и Златы Огневич. Со Златой Александр написал новую песню, которая выйдет в эфир в середине апреля. В начале зимы виртуоз также представил свой клип на собственную песню "Вiтри". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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