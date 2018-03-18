Александр Лозовский: Настоящие чувства сегодня не в тренде
18.03.2018 20:25
Александр Лозовский: Настоящие чувства сегодня не в тренде
Композитор, поэт, гитарист Александр Лозовский подготовил весенний
дар для своих слушателей. Новый трек был представлен 7
марта. Песня "Ой, за рікою", рассказывает Александр,
неожиданно родилась ранней весной и какое-то время ждала своего
выхода в свет. "Эта песня о мечте, о любви, той, про которую
сейчас ка-то все умалчивают, словно по настоящему любить - это
ка-бы несовременно. Настоящие чувства , можно сказать , сегодня "не
в тренде". А вот лично для меня - любовь это звезда, что указывает
путь, чувство, которое вдохновляет и делает нас лучше. Пусть
эта песня станет подарком для нашей прекрасной половины
человечества с пожеланиями весеннего настроения и романтики. И
помните! Ваша любовь летит к вам, просто дождитесь, любимые!
«Ой за рікою» записана в студии з Kaska records в дуете с
Ириной Скрыпниковой, из «MAVKA», а также:Ударные- Анатолий
Шмаргун;Гитары - Александр Лозовский;Клавишные - Сергей
Тягнирядно;Альт - Владислав Осадчий;Виолончель - Сергей
Петров;Аранжировка струнних - Валентин Корниєнко;Запись - Анатолий
Шмаргун (студия Kaska records);Редакция - Сергій Тягнирядно (студия
Crystal Sound);Сведение и мастеринг - Юрий Смалиус (студия
Britrecords)На сегодня Александр Лозовский не прерывает насыщенный
концертный график , так как является участником сразу двух групп -
Арсена Мирзояна и Златы Огневич. Со Златой Александр написал новую
песню, которая выйдет в эфир в середине апреля. В начале зимы
виртуоз также представил свой клип на собственную песню "Вiтри".