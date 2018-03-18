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Відома співачка Юлія Думанська зізналась, що вагітна первістком (ФОТО)
18.03.2018 22:06
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Відома українська співачка Юлія Думанська буквально минулого місяця, у день всіх закоханих вийшла заміж за бізнесмена та депутата львівської міської ради Григорія Козловського, як вже напередодні ошелешила шанувальників зізнанням - очікує первістка!

"Хто народиться? Наш тато каже, що він як художник і в нього дуже добре виходять доньки, тому чекаємо на ще одну доньку", - сказала Думанська в інтерв'ю Каті Осадчій у шоу "Світське життя".

"Кажуть, щоб дівчат народити, треба більше часу, зусиль і любові. Любові і часу ми приклали багато, сподіваємося, що це буде дочка", - сказав Козловський. Що ж, чекаємо новин!

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