|Білява Слава Камінська здивувала незвично строгим вбранням (ФОТО)
|18.03.2018 23:10
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Відома співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська буквально минулого тижня зважилася на перетворення і тепер хизується незвичним білявим волоссям.
У новому образі зірка з'явилася на щорічному форумі FuckUp Nights, здивувавши дуже строгим вбранням - біла футболка та темно-сірий брючний костюм.
"Вчора на FuckUp Nights розповіла про свої проколи. Все до кращого. Насправді в житті кожної людини трапляються безглузді ситуації. Головне зрозуміти, для чого все відбувається, що з цим робити та як з цього отримати вигоду", - розповіла зірка.
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