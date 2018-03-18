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Білява Слава Камінська здивувала незвично строгим вбранням (ФОТО)
18.03.2018 23:10
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Відома співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська буквально минулого тижня зважилася на перетворення і тепер хизується незвичним білявим волоссям.

У новому образі зірка з'явилася на щорічному форумі FuckUp Nights, здивувавши дуже строгим вбранням - біла футболка та темно-сірий брючний костюм.

"Вчора на FuckUp Nights розповіла про свої проколи. Все до кращого. Насправді в житті кожної людини трапляються безглузді ситуації. Головне зрозуміти, для чого все відбувається, що з цим робити та як з цього отримати вигоду", - розповіла зірка.

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 17 Бер 2018 р. о 2:08 PDT


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