|А де целюліт? Ешлі Грем продемонструвала "відфотошоплену" фігуру (ФОТО)
|19.03.2018 01:31
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Відома плюс-сайз модель Ешлі Грем відома свєю філософією про бодіпозитив і часто-густо з'являється у скандалах, пов'язаних з фотошопом її фігури. Втім, напередодні в Інстаграмі Ешлі з'явилися світлини, на яких її ноги виглядають значно стрункішими, тож шанувальники не втримались і пустили на адресу моделі кілька шпильок - мовляв, все відносно?
Так, зірка поділилась офіційними кадрами з фотосесії для Swimsuit і вони разюче відрізняються з тими, які зробили папарацці і про які ми писали тут. Цікаво, чи коментуватиме зірка маніпуляції з редакторами?
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