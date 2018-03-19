|"95 Квартал" висміяв славнозвісний відпочинок Порошенка на Мальдівах (ВІДЕО)
|19.03.2018 07:34
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Студія "Квартал 95" вирішили потішити шанувальників, тож у новому випуску добряче пожартували щодо "таємного" відпочинку президента України Петра Порошенка з дружиною Мариною Порошенко на Мальдівах.
Володимир Зеленський і Олена Кравець зіграли президентське подружжя, яке намагається подорожувати інкогніто - в результаті навіть дельфіни, не лише прислуга, були із зав'язаними очима.
Звісно, їх розсекретили: "Я відпочивав інкогніто, тому що Порошенко не може відпочивати, коли в країні війна! Люблю вас, українці! Звичайно, я, все-таки, бізнесмен, і вкладаючи в щось душу, повинен розуміти, яка з цього може бути прибуток?", - пожартував Зеленський.
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