|Ніяких гаджетів: як Юлія Саніна виховує свого сина? (ФОТО)
|19.03.2018 09:00
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Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Вал Бебко виховують дворічного сина Даниїла, якого вперше показали напередодні дня народження хлопчика у листопаді, з'явившись з малюком на обкладинці глянцю. Втім, обмаль деталей - лише днями у інтерв'ю Каті Осадчій Юлія розповіла, що намагається ростити сина інакше, ніж це звикло робити більшість батьків.
Так, Даниїл не дивиться мультиків і гаджети для нього під забороною: "Для дитини у такому віці важливо бігати багато, тоді він буде здоровим, добре спатиме, добре їстиме", - говорить зіркова матуся.
Зараз хлопчик вже готується до садку і відвідує спеціальні підготовчі заняття.
"Там вони, в основному, складають різноманітні пазли, фігури, конструкції, вивчають різні цікаві для дітей теми", – ділиться Юлія.
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