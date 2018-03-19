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"Снігурочка": Маша Єфросиніна здивувала кольоровою шубою (ФОТО)
19.03.2018 10:46
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Відома телеведуча, а віднедавна ще й актриса Маша Єфросиніна навіть тепер, коли Україну замітає снігами, виявилася готовою до похолодань і продемонструвала неймовірно стильний образ.

На своїй сторінці в Інстаграмі зірка опублікувала яскраву світлину, на якій позує у шубі кількох кольорів - синього, білого, коричневого та чорного. Образ Маша доповнила в'язаною біло-гобулою шапочкою.

"Значить, я спершу все запакувала, а потім розпакувала", - пожартувала зірка.

Значит, сперва я всё упаковала, а потом всё распаковала .... #48оефевраля #family #sundays #takori

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Бер 2018 р. о 6:36 PDT


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