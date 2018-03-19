|Несподіваний дует: Ніна Матвієнко з"явиться на сцені з Monatik (ФОТО)
|19.03.2018 11:51
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Якщо вам, як і нам, важко уявити такий несподіваний тандем - сильну та ніжну водночас Ніну Матвієнко разом з запальним Монатіком, є шанс побачити дует в реальності - співаки виконають спільну композицію на концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею" першого квітня.
"Мені не снилося таке, що я буду з MONATIK співати. Я думала, як він встигає так швидко співати, така музика швидка. І тут мені ця пропозиція, "Світське життя" телефонує, я звичайно думала, може відмовитись. Тоня запитувала, ну чого, спробуйте. Врешті, погодилась", - розповіла Ніта Матвієнко.
"Він уважив і написав для мене приспів, я йому дуже дякую, що відчуває мене, яка я є насправді", - поділилась зірка.
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