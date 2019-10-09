Герцоги Сассекські оголосили війну пресі, але вже явно виявилися в програші. Виявилося, що британська королівська сім'я відмовилася їх підтримати.







Спроба принца Гаррі захистити дружину вплинула на його відносини з рідними. Після його позову проти кількох зарубіжних таблоїдів, від спадкоємця престолу першими, хто від нього відсторонився, були його брат, принц Вільям, і батько, принц Чарльз. Тепер стало відомо, що і інші члени монаршої сім'ї відмовилися підтримувати молоде подружжя. За словами королівського репортера Річарда Палмера, Вільям, Чарльз і інші відчувають себе зганьбленими.



«На даний момент ніхто з королівської сім'ї і близького оточення не підтримує Гаррі і Меган. Навіть помічників збентежили радикальні дії пари. Вільям, який кинув брата в киплячу воду, і Чарльз, дистанціювалися від Гаррі», - заявив репортер.



Він також додав, що герцоги Сассекські зараз знаходяться на вістрі ножа. Багато користувачів встали на сторону Вільяма. Деякі відзначили, що він вчинив правильно, відсторонившись від брата, бо той тягнув його за собою вниз.





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