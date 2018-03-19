|Андрій Малахов вперше показав шанувальникам новонародженого сина (ФОТО)
|19.03.2018 17:27
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У листопаді відомий російський телеведучий Андрій Малахов вперше став батьком - у шлюбі з Наталією Шкульовою у нього народився син Олександр.
Хлопчик з'явився на світ у листопаді 2017 року, втім, після радісного оголошення новини зірковий татусь не квапився демонструвати фанам малюка і опублікував першу світлину з ним лише напередодні.
Втім, розгледіти хлопчика важко - він на фото лежить у колисці, а поруч стоять щасливі батьки.
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