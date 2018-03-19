



Жанна та Алан Бадоєві - одне з тих екс-подружжь, яким вдалося зберегти хороші стосунки після розлучення і не лише заради дітей - пара часто зустрічається, Алан проводить канікули у Жанни та її нового чоловіка в Італії, а сьогодні, в честь дня народження колишньої дружини, шоумен опублікував неймовірно зворушливий допис у мережі.



"Одна з найголовніших жінок на землі для мене. Подумати тільки, тебе люблять мільйони людей, але ж вони знають лише кілька граней тебе, а їх дуже багато.



Ти такий теплий і неспокійний океан, в якому не страшно навіть маленькому кораблю. Ти людина, яка завжди допоможе знайти попутний вітер. Щедра і добра, а головне готова на все, щоб розвивати себе і людей, яких любиш. Люблю шалено і пишаюся, що стикаємося з життя! #ти мій герой", - написав Алан.





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