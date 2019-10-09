|Тіна Кунакі повторила спокусливий образ Пенелопи Крус (Фото)
|09.10.2019 22:02
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Молода армия Венсана Касселя після народження дочки повернулася до світського життя. Тіна не пропустила покази в рамках Тижнів моди і продовжує відвідувати фешн-шоу, демонструючи свій бездоганний смак.
На захід у Вероні модель прийшла в чорному міні-платті з поясом на талії і довгими рукавами. Лаконічний, але грайливий наряд вона доповнила щільними колготами в тон і човниками на каблуці. Цей образ дуже схожий з тим, в якому недавно Пенелопа Крус захопила шанувальників своїми стрункими ногами.
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