22-річна Тіна Кунакі зараз знаходиться в Італії. Модель стала гостею показу Calzedonia, який відбувся у Вероні.



Молода армия Венсана Касселя після народження дочки повернулася до світського життя. Тіна не пропустила покази в рамках Тижнів моди і продовжує відвідувати фешн-шоу, демонструючи свій бездоганний смак.



На захід у Вероні модель прийшла в чорному міні-платті з поясом на талії і довгими рукавами. Лаконічний, але грайливий наряд вона доповнила щільними колготами в тон і човниками на каблуці. Цей образ дуже схожий з тим, в якому недавно Пенелопа Крус захопила шанувальників своїми стрункими ногами.









ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура модель тіна грайливий вона наряд Теги: мода