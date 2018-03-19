|Катя Осадча і Настя Каменських заінтригували шанувальників новиною (ВІДЕО)
|19.03.2018 20:32
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Вже першого квітня у Палаці Україна відбудеться концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", під час якого на сцену вийде чимало українських зірок, зокрема варто очікувати й цілком несподіваних дуетів, як-от Ніну Матвієнко з Monatik.
Катя Осадча продовжує інтригувати фанів, публікуючи із зірками невеликі відео, розкриваючи, хто ж ще з'явиться на сцені і що представить публіці?
Так, однією з гостей стане Настя Каменських, яка з осені минулого року виступає на сцені під псевдонімом NK. Настя пообіцяла заспівати відомий вже хіт, а також представити нову пісню українською мовою. Чекаємо!
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