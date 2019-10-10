38-річна теледіва заступилася за герцогів Сассекських і емоційно висловилася про їхні вчинки.







Вона виступила на технологічному конгресі в Єревані і відповіла на питання місцевих журналістів. Представники преси поцікавилися у теледіви, як вона ставиться до принца Гаррі і Меган Маркл. Відповідаючи на питання, зірка порівняла себе з герцогами Сассекськими.



«Я думаю, що кожна людина робить свій власний вибір і приймає рішення. При цьому, ніхто не може бути ідеальним. Ні я, ні вони. Я не знаю таких ідеальних людей», - висловилася Кардашьян.



Модель зізналася, що відчуває велику симпатію до Меган і Гаррі:



«Я люблю їх і ціную той факт, що вони залучають таку увагу до важливих змін, які повинні відбутися. Вони дійсно захоплені цими речами. Вони змінюють світ», - висловилася зірка реаліті-шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура вони висловилася зірка вона питання Теги: фішки