|Вагітна Лілія Ребрик зруйнувала телестудію (ВІДЕО)
|19.03.2018 21:50
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Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик зовсім скоро вдруге стане мамою, втім, навіть близькі пологи (вже у квітні!) не змусили майбутн матусю залишитися вдома у декреті та готувати майбутній доні ліжечко - зірку щоранку можна побачити на однмуо з українських телеканалів.
Так, у своєму Інстаграмі днями Лілія показала, як "руйнувала" студію разом зі співведучими.
"Весна- час оновлень! Ламаємо стару студію, будуємо нову! А з мене ще той робітничок", - жартує Лілія. У коментарях фани теж посміюються з майбутньої матусі, говорячи, що це все "вагітні забаганки" і Лілія - неймовірно красивий прораб.
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