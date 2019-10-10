"Ангелом" Victoria"s Secret вперше стала модель plus-size
10.10.2019 07:15
Алі Тейт Катлер - перша plus-size модель, яка стала «ангелом» Victoria's Secret. Вчора в офіційному акаунті бренду з'явилося перше фото Алі в нижній білизні. Вона знялася в кампанії спільної колекції VS x Bluebella.
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Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret)
«Здається, я стала першою моделлю 14-го розміру у Victoria's Secret? Це величезний крок у правильному напрямку», - підписала свій останній пост Алі.