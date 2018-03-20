



Співаки Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян разом вже не перший рік і навіть виховують спільну донечку Ніночку, втім, весілля пара зіграла лише у червні 2017 року, а у медовий місяць вирушила лише тепер, майже через рік після торжества.



Відпочинок пара влаштувала у Таїланді і перші яскраві світлини та відео Тоня виклала у своєму Інстаграмі.



Так, закохані встигли відвідати тамтешні храми, погодувати рибок та черепах, а Тоня навіть спробувала витягнути вдале передбачення долі.



Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 12:25 PDT



Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 6:36 PDT



Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 3:32 PDT

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