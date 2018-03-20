|Микола Тищенко показав шанувальникам однорічного сина (ФОТО)
|20.03.2018 12:55
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Відомий ресторатор Микола Тищенко та Алла Барановська рік тому вдруге стали батьками - у пари народився крихітний син Давид, який днями відсвяткував перши ювілей - в честь цього зірковий татусь похвалився світлиною зі святкування і показав обличчя малюка.
"Моєму наймолодшому 1 рік! Дякую всім моїм близьким, хто був з маленьким Давидом в цей день! P.s син як справжній дорослий чоловік проспав міцним сном весь день варення...", - підписав фото з сином Микола.
До слова, зіркова родина нещодавно повернулася з Таїланду. "Давид коли спав, посапував і нам лікарі порадили поїхати у теплу країну. Ми обрали Таїланд і за дві місяці, які ми там були, все пройшло", - говорить Тищенко.
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