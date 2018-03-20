



Відома співачка MamaRika, яка нещодавно заручилася з коміком Сергієм Середою і зараз готується до весілля, поділилася з Катею Осадчею історією про заручини.



"Не змушувала робити пропозицію. Так, підкидала дровішки. Обручку він купив місяці 3 тому. Батьки та друзі всі знали. Обручка була в тумбочці і я нишпорка могла її знайти. Я нічого не підозрювала. Приїхала додому, подзвонила, щоб він вийшов мене зустріти. Сергій довго мештався. Я відкриваю двері, а там просто казка. Свічки по всій квартирі, напевно кілька сотень. Він казав, що спалив собі пальці, доки запалював їх. Я не знала, що сталося. Повертаюся, а він стоїть на одному коліні з обручкою", - розповідає MamaRika.



"Весілля, яке ми хочемо, буде на острові. Хоча я не напиваюся, але цього дня я це зроблю. Буду в короткій в'язаній сукні, боса", - говорить співачка.





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