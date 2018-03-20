



Донька відомої телеведучої Лідії Таран Василина стала учасницею третього сезону гумористичного шоу "Розсміши коміка. Діти" на "1+1".



"Діти постійно тролять. Їхній гумор абсолютно відрізняється від гумору нашого дитинства", - розповіла за кулісами щаслива матуся Лідія Таран.



Дівчинка вперше з'явилася на сцені, втім, зачарувала глядачів жартами про матусю.



"У нас в родині дуже суворе виховання. А кого ще ставлять в кут, якщо ви подивилися інший канал, окрім "1+1"?" - пожартувала Василина та виграла перші 10 тисяч гривень.



"Коли я сказала однокласникам, що мою маму кожен день показують по телебаченню, багато з них подумали, що моя мати – Володимир Зеленський".



"Щодня я дивлюся новини, і коли мама каже: "З вами була Лідія Таран. До нових зустрічей!", мої друзі мовчки йдуть з вечірки".



Дівчинці вдалося виграти 50 тисяч доларів і за кулісами Василина розповіла, що гроші витратить на подорож до США,







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