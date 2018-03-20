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Альбіна Джанабаєва вперше показала сина від Валерія Меладзе (ФОТО)
20.03.2018 17:45
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Хоча Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перестали приховувати стосунки і часто з'являються і на публіці, і на світлинах в мережі разом, перше фото їх сина Кості було опубліковане зірковою мамою місяць тому, коли хлопець святкував 14-річчя.

Втім, обличчя Кості зірка так і не показала, що змусило фанів прямо запитати, чи не соромиться Альбіна сина, адже версії щодо "вроків" були відкинуті одразу - хлопець далеко не немовля.

"Ви маєте рацію, він дійсно красень! І ніхто нічого не соромиться, я поважаю вибір свого сина бути непублічною людиною", - написала в мережі зіркова мама, а напередодні у сторіз опублікувала фото, на якому чи не вперше показала обличчя хлопця.

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