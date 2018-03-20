



Відома телеведуча Регіна Тодоренко поділилась з шанувальниками розповіддю про те, як одного разу вона ледь не стала актрисою.



"Я люблю свої натільні малюнки, але часто люди говорять, що це погано і не варто взагалі псувати своє тіло... в юнацтві я про це не замислювалася, але якось раз зіткнулася з цікавою ситуацією: кастинг в кіно, потрібна актриса (мила, смішна, з почуттям гумору, відмінниця, така собі попелюшка). Приходжу я, дуже хвилююся, але намагаюся широко посміхатися, не подаю виду, що страшно так, ніби я повисла над прірвою. Читаю текст своєї героїні, мило балакаю з продюсерами і кастинг-директорами. Все складається, я їх зацікавила. YES. Мене засипають компліментами, вже готові обговорювати найближчі дати зйомок. Я з радістю киваю головою як собака-іграшка на торпеді автомобіля. Виходячи з кабінету, мене запитують: "Регін, а у вас є татуювання?" Я з гордістю відповідаю: "Так, звичайно". продюсер: "Ой, як шкода ... нам потрібна дівчина з чистим тілом". "Можна ж затонувати", - з останньою надією кажу я. "Регін, ви нам дуже подобаєтеся, але кожна хвилина знімального дня занадто дорога для того, щоб зафарбовуватися ваші татуювання". Ось моя кар'єра в кіно могла закінчитися не розпочавшись... Може, коли-небудь в кіно знадобиться Дівчина з тату схожа на мене. Загалом, пам'ятайте, що легше намалювати тату на чистому тілі, ніж намагатися виправити його і витрачати на це час. Завжди думайте наперед", - розповіла зірка.





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