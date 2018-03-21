



Відома співачка Даша Астаф’єва, яка нещодавно здивувала шанувальників відвертими світлинами у білизні і розповіла, скільки важить, вже напердодні показала перші результати схуднення.



Так, після дев'яти днів дієти зірка скинула майже 2 кілограми і позбулася об'ємів.



"Я не худну і прошу вас, припиніть мені давати поради і відмовляти виконувати задумане! Дуже тривалий час я була незадоволена своїм зовнішнім виглядом і формами. Просто припустіть, що в Instagram все набагато гарніше. Може, я, звісно, і помиляюся", - написала зірка.



"Розповідаю чесно, що декілька разів я зривалася. Вже не могла втриматися, під'їдала у батьків вареники, цукерки, фрукти там, різні... І усіляку смакоту!" - поділилася Даша.



"Люлів" від тренера я не отримала. Просто замінила корисний прийом їжі з розкладу на не такий вже корисний. Розумію, що відповідальність на мені. Схудла за цей термін рівно на півтора кг. Це невеликий результат, але я дуже задоволена, оскільки за параметрами набагато помітніше", - пише Даша.





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