|Товстунка Селена Гомес відповіла на критику своїх форм (ФОТО)
|21.03.2018 01:37
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Відома співачка Селена Гомес, яка нещодавно розійшлася (вкотре) з Джастіном Бібером, зараз відпочиває з друзями на яхті і у мережі ледь не одразу з'явилися світлини папарацці, які шокували фанів - струнка Селена помітно набрала зайвого.
Напередодні зірка, після шуму, наробленого у мережі, прокоментувала зміни у фігурі, заодно й похвалившись відпочинком.
"Міф про красу – нав'язлива ідея фізичної досконалості, яка затримує сучасну жінку в нескінченному циклі безнадійності і ненависті до себе. Вони намагаються слідувати немислимому визначенню бездоганної краси, яке прийнято в суспільстві. А я вибираю турботу про себе, тому що я не хочу нікому нічого доводити", - написала Селена в Інстаграмі.
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