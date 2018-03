Відома телеведуча Катя Осадча напередодні відвідала світову прем'єру балету Children of the Night, яка відбулася у Національній опері України.



На події з'явилися Влад Яма з дружиною Лілією, учасники гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Вал Бебко, Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, учасники "Танців з зірками" - актор Юрій Ткач і хореограф Ілона Гвоздьова та багато інших, тож недивно, що там була й Осадча зі "Світським життям".



Для виходу на публіку зірка обрала чорну сукню з білим пір'ям і такий же капелюшок - дивний і не найкращий вибір вбрання, втім, можливо Катя уявила себе балериною і "лебедем" з відомої постановки?



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 20 Бер 2018 р. о 2:50 PDT

