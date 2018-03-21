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Що за несмак? Катя Осадча здивувала сукнею з пір"ям (ФОТО)
21.03.2018 09:11
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Відома телеведуча Катя Осадча напередодні відвідала світову прем'єру балету Children of the Night, яка відбулася у Національній опері України.

На події з'явилися Влад Яма з дружиною Лілією, учасники гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Вал Бебко, Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, учасники "Танців з зірками" - актор Юрій Ткач і хореограф Ілона Гвоздьова та багато інших, тож недивно, що там була й Осадча зі "Світським життям".

Для виходу на публіку зірка обрала чорну сукню з білим пір'ям і такий же капелюшок - дивний і не найкращий вибір вбрання, втім, можливо Катя уявила себе балериною і "лебедем" з відомої постановки?

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 20 Бер 2018 р. о 2:50 PDT


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