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Яблучко від яблуні: Світлана Лобода похвалилась співом доньки Єви (ВІДЕО)
21.03.2018 12:49
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Відома співачка Світлана Лобода зовсім скоро вдруге стане мамою - більше тижня тому зірка нарешті підтвердила, що перебуває на сьомому місяці вагітності (втім, хто батько, так і не відкрила) і переїхала на час вагітності та пологів до Лос-Анджелесу, захопивши з собою доньку Єву.

Напередодні в Інстаграмі зіркова матуся похвалилася успіхами доньки: дівчинка доволі гарно співає і, схоже, планує переплюнути зіркову маму.

"Моє дитя розспівується перед сном", - написала артистка, додавши хештег "вчимося робити вібрато".

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Бер 2018 р. о 9:31 PDT


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