|Селена Гомес лікує душевні рани в обіймах колишнього (Фото)
|10.10.2019 20:49
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Співачка ніяк не відреагувала на весілля Джастіна Бібера, проте її зустрічі з Найлом дали привід для розмов. Шанувальники Селени припускають, що колишній соліст групи One Direction допомагає їй впоратися з переживаннями. Папараці «зловили» виконавицю біля будинку Хорана в Лос-Анджелесі. Вона була одягнена в білу толстовку і джинсові шорти. В руках у Селени був пакет, повний їжі, а на плечі - сумка Louis Vuitton.
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