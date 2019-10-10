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Селена Гомес лікує душевні рани в обіймах колишнього (Фото)
10.10.2019 20:49
Чотири роки тому Селена Гомес зустрічалася з музикантом Найлом Хораном. І тепер колишніх коханихців все частіше бачать разом.

Співачка ніяк не відреагувала на весілля Джастіна Бібера, проте її зустрічі з Найлом дали привід для розмов. Шанувальники Селени припускають, що колишній соліст групи One Direction допомагає їй впоратися з переживаннями. Папараці «зловили» виконавицю біля будинку Хорана в Лос-Анджелесі. Вона була одягнена в білу толстовку і джинсові шорти. В руках у Селени був пакет, повний їжі, а на плечі - сумка Louis Vuitton.

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